Gasparri, Garofani esprime opinioni, non c'è nessuna polemica

FOGGIA, 19 NOV - "Ho letto che Garofani che io ho conosciuto in Parlamento, oggi sul Corriere della Sera conferma alcune cose che ha detto per cui alla fine non ci deve essere alcuna polemica, ci vuole massima fiducia e rispetto del Quirinale. Garofani esprime delle sue opinioni politiche, del resto l'ho conosciuto, era un collega della Margherita, un'ottima persona. Non vedo nessuna polemica e il presidente Mattarella non c'entra nulla con le opinioni che qualcuno può esprimere. Sono opinioni". Lo ha detto Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato di Forza Italia rispendendo a domande di giornalisti a Foggia dove si trova per partecipare ad un incontro sulla crisi idrica. "Non c'è alcuna polemica che debba essere alimentata - ha aggiunto - Il Presidente della Repubblica è certamente un elemento di garanzia, rieletto peraltro dal Parlamento per un secondo mandato, come è noto, cosa che lui non voleva fare, ma perchè è stato considerato un elemento di sintesi".