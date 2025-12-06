Gasparri, con Delrio cercherò punti d'intesa su antisemitismo

ROMA, 06 DIC - "Ho parlato con Delrio, abbiamo intenzione di trovare dei punti di intesa. Il mio interesse è che si rafforzino le norme di contrasto alla propaganda e all'azione antisemita. I dettagli li discuteremo. Ci sono molte cose che coincidono, come la definizione dell'antisemitismo, che deriva da organismi internazionali". Lo dice all'ANSA il capogruppo di Fi al Senato, Maurizio Gasparri, anche lui firmatario di un disegno di legge contro l'antisemitismo. "Anche il governo Conte II, di cui Boccia faceva parte, l'aveva adottata. Quindi, stanno facendo una recita pro pal. Stanno alimentando un clima insano, stanno diventando tutti degli Albanese". "I disegni di legge sono assegnati alla commissione Affari costituzionali del Senato, che potrà redigere un testo base. Quando lo avremo, faremo le valutazioni. Andiamo avanti. Vorremmo approvare la legge entro il 27 gennaio, Giorno della Memoria".