++ Garlasco,Sempio 'c'è accanimento, spero in buona fede' ++

MILANO, 19 NOV - "Un po' sì non posso negarlo, sì ormai è una cosa che periodicamente ricapita, ci ricadi dentro e tutto, quindi sì, capisco che un certo accanimento c'è, spero in buona fede ma...". Lo ha detto Andrea Sempio intervistato da Bruno Vespa a 5 Minuti su Rai 1. Sempio è l'unico indagato per omicidio in concorso nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco (Pavia) il 13 agosto del 2007. "Io al momento non ho una vita - ha aggiunto rispondendo alla domanda su come fosse cambiata la sua vita da indagato per il caso Garlasco - Io al momento sono tornato a vivere nella cameretta in cui stavo una volta e a quasi 40 anni sono chiuso lì, non posso far niente, è come essere ai domiciliari".