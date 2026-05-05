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Garlasco, Paola Cappa arrivata in caserma a Milano per essere sentita

MILANO, 05 MAG - È arrivata prima delle 11 nella caserma Montebello dei Carabinieri, a Milano, Paola Cappa, una delle due cugine di Chiara Poggi, che sarà sentita come teste nel nuovo filone d'indagine sul delitto di Garlasco. La testimone è stata fatta entrare in modo riservato eludendo i giornalisti. Stefania, invece, potrebbe essere sentita nel pomeriggio, in un orario ancora da definire.

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