Garlasco, oggi a Pavia l'ultimo atto dell'incidente probatorio

MILANO, 18 DIC - Ultimo atto, stamani, nell'aula del tribunale di Pavia, 'assediato' come sempre da troupe televisive e giornalisti, per l'incidente probatorio sul delitto di Garlasco (Pavia). Gli esperti si confronteranno soprattutto su quel Dna maschile estrapolato dalle unghie di due dita di una mano di Chiara Poggi che la consulenza della Procura della Repubblica di Pavia e del gip, Denise Albani, ritengono compatibile con quello di Andrea Sempio o dei componenti della linea paterna della sua famiglia. Dopo la discussione in incidente probatorio, quel che ne risulterà entrerà come prova in un eventuale processo che la Procura sembra intenzionata a chiedere. Albani scrive di una compatibilità "moderatamente forte" in un caso, e nell'altro di "moderata". La perizia, di per sé, nel suo linguaggio asettico è cauta: "Non si può dire" che Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007 e per il cui omicidio è stato condannato l'ex fidanzato della ragazza, Alberto Stasi, si sia difesa perché è impossibile "stabilire con rigore scientifico" se quelle tracce genetiche siano state "sotto o sopra" le unghie e se si tratti di Dna "diretto o mediato".