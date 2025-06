Garlasco, in Questura a Milano è iniziato lo scontro sui reperti

MILANO, 17 GIU - Per l'incidente probatorio, che ha avuto inizio negli uffici della Polizia scientifica della Questura di Milano sono presenti fuori dall'edificio di via Fatebenefratelli decine di giornalisti e cameramen. E' giunta anche l'avvocata di Andrea Sempio, Angela Taccia e il legale della famiglia di Andrea Stasi, Gianluigi Tizzoni. Da oggi, infatti, e saranno necessari almeno 90 giorni, gli esperti delle parti cominceranno a lavorare sui reperti dell'inchiesta, vecchi e nuovi, nell'ambito di quell'incidente probatorio i cui risultati varranno come prova nel processo. Negli uffici della Scientifica della Questura probabilmente il primo atto dell'accertamento irripetibile riguarderà la verifica dei verbali di custodia dei reperti ritirati giovedì scorso. Gli incaricati del gip di Pavia, Daniela Garlaschelli sonio Denise Albani e Domenico Marchigiani, appunto della Scienfifica della Questura, i consulenti dei pm, Carlo Previderè e Pierangela Grignani, e della difesa, Luciano Garofano, che fu il comandante dei Ris di Parma i quali si occuparono in prima battuta del caso, e Luigi Bisogno, ex ispettore superiore di Ps in pensione dal 2010 e con una notevole esperienza nel campo della dattiloscopia. Per i genitori e il fratello di Chiara ci saranno Marzio Capra, Dario Redaelli e Calogero Biondi e per Alberto Stasi, Ugo Ricci e Oscar Ghizzoni. Assieme a loro i legali, uno per la difesa, la parte civile e uno per Stasi.