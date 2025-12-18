Garlasco, in aula a Pavia anche Alberto Stasi

PAVIA, 18 DIC - In aula a Pavia, per l'incidente probatorio nell'inchiesta su Andrea Sempio per il delitto di Garlasco, è presente anche Alberto Stasi, condannato per l'omicidio dell'ex fidanzata Chiara Poggi. È entrato coi suoi legali senza rilasciare dichiarazioni. "Stasi è interessato a seguire l'udienza - ha spiegato l'avvocato Antonio De Rensis - e questo mi fa piacere". Stasi non può rilasciare dichiarazioni in quanto in semilibertà. Parlerà in aula? "Non lo sappiamo, l'udienza non è ancora cominciata", si è limitato ad aggiungere il legale.