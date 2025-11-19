Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Garlasco e 'sistema Pavia', pm Brescia ricorrono in Cassazione

AA

MILANO, 19 NOV - La Procura di Brescia è pronta a depositare i ricorsi in Cassazione contro gli annullamenti da parte del Riesame dei decreti di sequestro dei dispositivi informatici, tra cui quelli dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, nelle due indagini intrecciate, ossia quella per corruzioni in atti giudiziari sul caso Garlasco e l'altra per corruzione e peculato sul cosiddetto "sistema Pavia". Come era emerso già nei giorni scorsi, dopo le ordinanze del Riesame (tre le udienze in totale e i rispettivi annullamenti), i pm bresciani depositeranno a breve i ricorsi alla Suprema Corte. I decreti di sequestro in relazione al presunto "sistema Pavia" sono stati annullati, oltre che per mancanza di parole chiave per le ricerche per la posizione di Venditti, anche proprio nel merito dell'assenza di indizi nelle indagini a carico del magistrato in pensione e del pm Pietro Paolo Mazza. Quelli del caso Garlasco, invece, per mancata indicazione delle parole chiave e per il periodo troppo esteso indicato per le ricerche. Intanto, oggi potrebbero essere riconsegnati a Venditti i dispositivi, tra cui pc, telefoni e chiavette, che gli erano stati presi il 26 settembre, con le perquisizioni nell'inchiesta che vede indagato anche Giuseppe Sempio, padre di Andrea.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario