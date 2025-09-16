Giornale di Brescia
Garlasco, da relazione Ris non emergerebbe secondo omicida

++ Carabinieri Ris nella villetta di Garlasco con droni ++ I carabinieri del Ris entrano nella villetta dei Poggi di Garlasco, Pavia, 9 giugno 2025
MILANO, 16 SET - Dalla relazione del Ris di Cagliari, da quanto si è saputo, non emerge la presenza di una seconda persona coinvolta nell'omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa il 13 agosto del 2007 nella sua villetta di Garlasco. Sarebbe questo l'esito della consulenza depositata oggi in Procura a Pavia dal tenente colonnello Andrea Berti e basata sull'analisi delle macchie di sangue rilevate attraverso la 'Bloodstain pattern analysis' (Bpa). I carabinieri del Ris di Cagliari erano rimasti per tutta la giornata del 9 giugno con le loro apparecchiature realizzando anche una ricostruzione in 3D dello scenario del delitto nel fascicolo di indagine che ipotizza che Chiara sia stata uccisa da Andrea Sempio in concorso con altre persone. ll comandante del Ris di Cagliari, Tenente Colonnello Andrea Berti, è stato oggi in Procura a Pavia per depositare la consulenza chiesta dai pm.

