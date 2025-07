Garlasco, da oggi l'Incidente probatorio anche sulle impronte

PAVIA, 23 LUG - C'è attesa al Tribunale di Pavia per l'udienza sul caso-Garlasco che comincerà in mattinata davanti al gip di Pavia Daniela Garlaschelli con la quale sarà conferito l'incarico al perito dattiloscopista Domenico Marchigiani per individuare ed eventualmente comparare impronte, se verranno trovate sui reperti della spazzatura di 18 anni fa, come confezioni di tè, cereali e yogurt. Era stata la Procura di Pavia a chiedere che, oltre agli accertamenti genetici, l'incidente probatorio venisse esteso alla ricerca e analisi di impronte sui reperti, dopo che dalle prime verifiche, tra l'altro, era emersa una probabile traccia papillare sulla confezione di tè freddo. Su quei reperti non era stato trovato nulla di utile per le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, perché era stato rintracciato solo Dna di Alberto Stasi, il condannato in via definitiva, e della vittima Chiara Poggi. E' stata quindi decisa un'estensione all'aspetto dattiloscopico dell'incidente probatorio mentre per quanto riguarda gli accertamenti genetici dei quali sì occupa la perita Denise Albani, si dovrebbe ripartire ai primi di agosto, dopo la prima analisi che, a ora, ha portato ad individuare soltanto una traccia genetica maschile su una garza usata per prelevare all'epoca materiale biologico dalla bocca di Chiara Poggi. Si intende escludere se il cosiddetto "ignoto 3", sia un profilo da contaminazione e per questo i pm di Pavia stanno lavorando ad una serie di comparazioni con un elenco di decine di persone tra addetti che vennero in contatto col corpo di Chiara e amici di Sempio. Finora è stata esclusa la contaminazione di coloro che recentemente hanno partecipato alle operazioni peritali. La parte centrale dell'incidente probatorio rimane comunque l'analisi sui due profili genetici trovati sulle unghie della 26enne, uno dei quali per i pm sarebbe di Sempio.