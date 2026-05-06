PAVIA, 06 MAG - Andrea Sempio si trova da qualche minuto negli uffici della Procura di Pavia, dove è entrato in auto per evitare la folla di giornalisti presenti. Il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, non risponderà alle domande dei pm come già annunciato ieri dai suoi avvocati, Liborio Cataliotti e Angela Taccia.
Garlasco, Andrea Sempio arrivato in procura a Pavia
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