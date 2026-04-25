Gare di motocross in un'oasi naturale del Salento, la denuncia di Legambiente

PORTO CESAREO, 25 APR - Gare di motocross ad alta velocità tra nidi e avifauna selvatica protetta con auto parcheggiate sopra il cordone dunale di un'oasi naturale. È quanto si è verificato a Porto Cesareo, in Salento, all'interno della riserva regionale 'Palude del Conte e Duna Costiera', già in passato teatro di analoghi episodi che costituiscono reato ambientale. La denuncia arriva dal locale circolo di Legambiente, con video e foto postate sulla pagina social. Oltre 40 gli automobilisti indisciplinati multati dagli agenti della polizia locale per aver danneggiato l'habitat dell'area protetta. Intanto il circolo cesarino di Legambiente fa sapere che lunedì depositerà atto di denuncia in Procura a Lecce, alla Regione Puglia, al Comune di Porto Cesareo e a tutti gli enti interessati.