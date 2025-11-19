Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

'Garanzie sicurezza Usa a Kiev se cede parte dell'Est'

AA

WASHINGTON, 19 NOV - Il nuovo piano Trump per porre fine alla guerra in Ucraina prevederebbe di concedere alla Russia parti dell'Ucraina orientale che attualmente non controlla, in cambio di una non meglio precisata garanzia di sicurezza degli Stati Uniti per l'Ucraina e l'Europa contro future aggressioni russe: lo ha detto ad Axios un funzionario statunitense con conoscenza diretta del dossier. Secondo il piano, Mosca otterrebbe il pieno controllo de facto di Luhansk e Donetsk (insieme noti come Donbass). Nonostante siano sotto controllo russo, le aree del Donbass da cui l'Ucraina si ritirerebbe sarebbero considerate una zona smilitarizzata, senza possibilità per la Russia di posizionare truppe lì. In altre due regioni devastate dalla guerra, Kherson e Zaporizhzhia, le linee di controllo attuali sarebbero per lo più congelate, con la Russia che restituirebbe parte dei territori, soggetti a negoziazioni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario