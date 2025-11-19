'Garanzie sicurezza Usa a Kiev se cede parte dell'Est'

WASHINGTON, 19 NOV - Il nuovo piano Trump per porre fine alla guerra in Ucraina prevederebbe di concedere alla Russia parti dell'Ucraina orientale che attualmente non controlla, in cambio di una non meglio precisata garanzia di sicurezza degli Stati Uniti per l'Ucraina e l'Europa contro future aggressioni russe: lo ha detto ad Axios un funzionario statunitense con conoscenza diretta del dossier. Secondo il piano, Mosca otterrebbe il pieno controllo de facto di Luhansk e Donetsk (insieme noti come Donbass). Nonostante siano sotto controllo russo, le aree del Donbass da cui l'Ucraina si ritirerebbe sarebbero considerate una zona smilitarizzata, senza possibilità per la Russia di posizionare truppe lì. In altre due regioni devastate dalla guerra, Kherson e Zaporizhzhia, le linee di controllo attuali sarebbero per lo più congelate, con la Russia che restituirebbe parte dei territori, soggetti a negoziazioni.