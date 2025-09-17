Giornale di Brescia
Garante, stop temporaneo al riconoscimento facciale in aeroporto

Aeroporto di Linate generica con aereo
Aeroporto di Linate generica con aereo
ROMA, 17 SET - Stop temporaneo del Garante per la Privacy al sistema di riconoscimento facciale applicato nell'aeroporto di Linate, per facilitare le operazioni di accesso dei passeggeri. In un provvedimento adottato l'11 settembre scorso e anticipato da Corriere.it, l'Autorità ha ritenuto le modalità utilizzate nella procedura, non conformi alla normativa europea. È comunque in corso un confronto con la Società esercizi aeroportuali, che gestisce il sistema, per procedere con un adeguamento tecnico. Il servizio consente di effettuare tutti i passaggi del check in, senza l'esibizione del documento di identità, a patto di aver effettuato iscrizione annuale con registrazione dei propri dati. Il sistema era stato anche attivato per un breve periodo a Fiumicino, dove però, proprio in seguito ai primi dubbi sul rispetto della disciplina sulla tutela della privacy, era stato sospeso. Ora arriva anche lo stop per l'aeroporto di Linate. Nel provvedimento il Garante ricorda che il Comitato europeo per la protezione dei dati personali ha stabilito la conformità alla normativa europea del trattamento nel caso di conservazione del modello biometrico "registrato solo nelle mani della persona ai fini dell'autenticazione" oppure "registrato in forma cifrata all'interno dell'aeroporto e con una chiave segreta nota esclusivamente ai passeggeri ai fini dell'autenticazione". Nel caso di Linate, invece il sistema FaceBoarding "comporta la memorizzazione dei template biometrici in un archivio centralizzato presso il gestore aeroportuale, senza garantire all'interessato un potere di controllo esclusivo sui propri dati biometrici". L'autorità rileva dunque "l'inadeguatezza delle misure tecniche e organizzative implementate da Sea", che dovrà procedere con un adeguamento della procedura per poterla riattivare.

ROMA

