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Garante, sovraffollamento al 138%, 17mila detenuti in più nelle carceri

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ROMA, 24 APR - Sono 17.607 i detenuti in più nelle carceri italiane. Nel dettaglio sono 63.938 persone su 46.331 posti regolarmente disponibili. E' quanto emerge dal Report analitico "Rispetto della dignità della persona privata della libertà personale", aggiornato ad aprile 2026. L'indice di sovraffollamento è pari al 138%. Su un totale di 189 istituti censiti, 4 si trovano in condizioni di sovraffollamento critico: con oltre il 200% (Lucca con il 242%, Foggia con il 220%, Brescia Canton Monbello con il 208% e Lodi con il 206%), mentre 61 presentano un tasso di occupazione superiore al 150%; gli Istituti tra 100% e 150% sono 101 e solo 23 strutture operano sotto la capienza regolamentare.

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