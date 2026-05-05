Garante Infanzia, 'bimba del bosco ricoverata in ospedale'

PESCARA, 05 MAG - Una dei bambini 'del bosco' "è ricoverata in ospedale da domenica". "La mamma non è con lei". Lo scrive sulla sua pagina Facebook la Garante nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, Marina Terragni. Il post, pubblicato poco più di un'ora fa, ha già oltre un migliaio di commenti. A quanto apprende l'ANSA i genitori hanno già potuto visitare la piccola le cui condizioni di salute non sarebbero preoccupanti. Si tratterebbe, infatti, di una sindrome stagionale.