PESCARA, 05 MAG - Una dei bambini 'del bosco' "è ricoverata in ospedale da domenica". "La mamma non è con lei". Lo scrive sulla sua pagina Facebook la Garante nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, Marina Terragni. Il post, pubblicato poco più di un'ora fa, ha già oltre un migliaio di commenti. A quanto apprende l'ANSA i genitori hanno già potuto visitare la piccola le cui condizioni di salute non sarebbero preoccupanti. Si tratterebbe, infatti, di una sindrome stagionale.
Garante Infanzia, 'bimba del bosco ricoverata in ospedale'
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