Garante Infanzia, basta non prendere sul serio i minorenni

ROMA, 20 GIU - "Smettiamo di far finta che i minorenni non esistano. Se non li prendiamo sul serio e non ascoltiamo le loro richieste rischiamo l'implosione o l'esplosione di un'intera generazione. E penso che siamo tutti d'accordo nel non volere nessuna di queste due cose". È l'allarme che l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Carla Garlatti ha lanciato in occasione della presentazione della Relazione annuale al Parlamento nella Sala della Regina a Montecitorio, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e di quello della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. Per la Garlatti è indispensabile "un cambio di rotta, culturale, sociale e politico, che permetta di abbattere il diaframma che separa la dimensione adulta da quella minorile" perchè "bambini e ragazzi devono essere considerati tra i destinatari diretti delle decisioni e delle scelte politiche. Oggi purtroppo - ha constatato - non appaiono nemmeno sullo sfondo: lo dimostra il fatto che i ragazzi fanno di tutto per far sentire la loro voce, senza essere nei fatti ascoltati".