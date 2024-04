Garante, importante avere il dominio sui dati, rischio fake news

MESSINA, 11 APR - "Il privacy tour 2024 inizia da Messina e per noi è motivo di particolare orgoglio e contentezza che un evento del genere inizi dalla Sicilia e continui poi il suo percorso. La missione dell'Autorità garante è soprattutto diffondere e far conoscere una sorta di cultura della privacy che non è solo un profilo di riservatezza come un tempo a fine '800, una sorta di diritto a essere lasciati soli; oggi è in particolare un profilo che riguarda i dati personali". Lo ha detto il presidente del Garante della Privacy, Pasquale Stanzione, in conferenza stampa alla stazione della Città dello Stretto per la presentazione della prima tappa del Privacy tour 2024. "La correttezza e l'esattezza dei dati personali - ha aggiunto - e la loro regolamentazione è fondamentale. Sono frammenti e parti della nostra integrità e personalità devono circolare liberamente, ma il soggetto che ne è titolare deve avere sempre una sorta di dominio sugli stessi e non affidarli a fake news, inesattezze, allo stravolgimento che potrebbe alterare l'integrità di una persona e la sua identità digitale. Si deve essere consapevoli - ha sottolineato Stanzione - che il click dato sui computer contribuisce a diffondere i dati personali e una volta affidati alle autostrade di Internet si possono seguire difficilmente e li vengono consegnati all'eternità della circolazione digitale. E non c'è diritto all'oblio, né deindicizzazione che faccia riassorbire o scomparire del tutto quel dato che può essere in ogni momento ripescato e portare nocumento alle persone che non volevano che questo dato circolasse".