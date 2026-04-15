Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Garante delle persone con disabilità, 1.300 le segnalazione arrivate nel 2025

AA

ROMA, 15 APR - "Occorre sottolineare un elemento essenziale: l'Autorità Garante, nel 2025, era una istituzione ancora giovane e inizialmente poco conosciuta. Nonostante questo, sono pervenute circa 1.300 segnalazioni, un numero significativo se rapportato alla recente istituzione dell'Autorità e alla fase ancora iniziale della sua conoscenza da parte dei cittadini, e che si è ampliato progressivamente nel corso dei mesi, continuando a crescere con l'aumentare della conoscenza del ruolo e delle funzioni dell'Autorità". Lo ha detto il Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità Maurizio Borgo, nella sala della Regina di Montecitorio, durante la sua Relazione al Parlamento e alla ministra per le Disabilità Alessanda Locatelli sull'attività svolta nel 2025. L'Autorità Garante, infatti, ha iniziato ad operare dal 1° gennaio 2025, quale organo collegiale costituito da un presidente e due componenti Francesco Vaia e Antonio Pelagatti. "Il numero delle segnalazioni pervenute - ha sottolineato Borgo - non è un mero indicatore quantitativo. È un indicatore democratico, misura la domanda di tutela che attraversa il Paese; misura il bisogno di un presidio istituzionale capace di intervenire quando la garanzia dei diritti si incrina. Misura anche una percezione diffusa: che in molte aree della vita, per la persona con disabilità, i diritti siano ancora condizionati, intermittenti, faticosi da esercitare, talvolta affidati alla discrezionalità del singolo ufficio o del singolo territorio".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario