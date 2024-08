Garante dei detenuti Comune Udine, un frigo per ogni cella

TRIESTE, 20 AGO - "La società civile di Udine, e non solo, ha offerto una risposta straordinaria alle difficoltà e di fronte al mordere del sovraffollamento nel carcere di Via Spalato ha raccolto il nostro appello per un obiettivo concreto, dotare ogni cella di un frigorifero. L'adesione di oltre cento persone è andata oltre ogni aspettativa. Il 14 agosto sono stati consegnati 20 frigoriferi e domani saranno consegnati gli altri, per un totale di 38". Lo rende noto il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Udine, Associazione Icaro volontariato giustizia, La Società della Ragione. Ringraziando chi ha contribuito, nella nota si ricordano le altre iniziative avviate: convegni, calendario civile, ristrutturazione dell'Istituto, digiuno a staffetta hanno aiutato "a creare una comunità dentro e fuori". La raccolta fondi "è andata oltre ogni rosea aspettativa e grazie a un contributo eccezionale giunto quasi al raggiungimento dell'obiettivo, abbiamo raggiunto la cifra complessiva di 10.449 euro, il doppio di quanto ci eravamo prefissati". Il fondo residuo sarà destinato a finalità che verranno decise coinvolgendo i detenuti organizzando a settembre un incontro con le associazioni.