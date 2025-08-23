Giornale di Brescia
Gantz a Netanyahu, 'creare un governo per liberare rapiti'

epa11400589 Israeli War Cabinet Minister Benny Gantz holds a press conference in Ramat Gan, near Tel Aviv, Israel, 09 June 2024. Gantz announced his resignation from Israel's emergency government. EPA/ABIR SULTAN
ROMA, 23 AGO - Il leader del partito centrista israeliano Unità Nazionale, Benny Gantz, ha invitato Benyamin Netanyahu, il leader dell'opposizione Yair Lapid e il presidente del partito Yisrael Betyenu, Avigdor Liberman, a formare quello che definisce un "governo per la redenzione dei prigionieri e l'uguaglianza nel fardello", con un chiaro mandato di sei mesi prima di nuove elezioni. La proposta prevede che il partito di Gantz si unisca temporaneamente alla coalizione per concentrarsi sul rilascio degli ostaggi e sulla promozione di una legislazione sull'arruolamento degli ultra-ortodossi. "Non voglio salvare Netanyahu, ma gli ostaggi", ha detto.

ROMA

