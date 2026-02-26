Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Gamberini (Legacoop), mercato dell'IA è un problema democratico

AA

GENOVA, 26 FEB - "In un mercato senza regole sull'intelligenza artificiale rischiamo di trovarci in breve tempo sotto il controllo di poche grandi piattaforme con un solo obiettivo: estrarre i nostri dati per manipolare i comportamenti e i consumi". È l'allarme lanciato dal presidente nazionale di Legacoop Simone Gamberini a Genova alla biennale dell'economia cooperativa 'Filosofia, estetica cooperativa e intelligenza artificiale' sollecitando l'Italia a predisporre "una legge per tutelare i cittadini e i consumatori dai rischi di manipolazione dell'IA". "In un mondo senza regole continueranno a crescere quattro o cinque colossi dell'IA che via via orienteranno i consumi, le informazioni e i servizi che i cittadini devono utilizzare, quindi il problema è democratico - sottolinea la guida della più antica cooperativa italiana -. Dobbiamo affrontarlo costruendo gli anticorpi per guidare l'IA in un processo democratico, oggi non è così". "Molti oggi pensano all'IA per ottimizzare i processi senza accorgersi che occorrono non solo le competenze ma la conoscenza di come funziona l'algoritmo - continua -. A livello europeo è stato fatto un passo avanti con l'IA Act, che per la prima volta ha posto dei limiti e delle regole all'intelligenza artificiale, oggi non solo in Italia ma un po' in tutti i Paesi dobbiamo capire come regolarla, è un problema democratico". "Oggi consegniamo i nostri dati a grandi piattaforme, l'IA li elabora, condiziona le nostre ricerche e anche il nostro pensiero se viene alimentata con l'obiettivo del profitto, dobbiamo agire come nel 1945 i padri costituenti costruendo una sussidiarietà digitale, un insieme di regole che consentano di riprendere un controllo democratico dei dati e del loro utilizzo - sollecita Gamberini -. Le grandi piattaforme abituate a operare sul mercato globale senza regole sono contrarie, ma è l'unico modo per non trasformarci in consumatori-produttori costruiti in qualche modo dagli algoritmi dell'IA". "Il loro sviluppo è un qualcosa di positivo, ma va governato con delle regole che finora nessuno è stato nelle condizioni di mettere in campo, continuo a pensare che un mercato non regolato produca degli effetti negativi e molte disuguaglianze, il controllo e il sistema di vigilanza sui dati dev'essere a controllo democratico", conclude.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
GENOVA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario