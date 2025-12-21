Gabinetto di sicurezza Israele approva 19 nuovi insediamenti in Cisgiordania

(ANSA-AFP) - GERUSALEMME, 21 DIC - Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la creazione di 19 nuovi insediamenti nella Cisgiordania occupata, portando il numero totale approvato negli ultimi tre anni a 69, secondo quanto riferisce un comunicato ufficiale diffuso oggi. "La proposta del Ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e del Ministro della Difesa Israel Katz di dichiarare e formalizzare 19 nuovi insediamenti in Giudea e Samaria è stata approvata dal gabinetto", si legge in una nota dell'ufficio di Smotrich, senza specificare quando è stata presa la decisione. "Sul campo, stiamo bloccando la creazione di uno stato terrorista palestinese. Continueremo a sviluppare, costruire e colonizzare la terra del nostro retaggio ancestrale, con fiducia nella giustizia del nostro percorso", ha affermato Smotrich nella dichiarazione. (ANSA-AFP).