ROMA, 08 MAG - I monaci buddisti della Corea del Sud si affidano al proselitismo robot per rilanciare l'interesse per il buddismo nel Paese. Si chiama Gabi l'androide che il 6 maggio è stato ordinato monaco a Seul, durante una cerimonia di recitazione dei mantra, dall'ordine Jogye, il più grande movimento buddista del Paese. Lo riportano l'agenzia sudcoreana Yonhap e altri media internazionali. Al robot, il cui nome significa "misericordia del Buddha", è stato consegnato un certificato ufficiale che ne riportava la data di fabbricazione, il 3 marzo 2026, nello stesso spazio riservato alla data di nascita per gli iniziati umani. Indossando una veste cerimoniale grigia e marrone, scarpe nere, un rosario e guanti color carne, Gabi, alto 1.30 m, ha poi unito le mani in preghiera all'interno del tempio del Venerabile Sungwon, sede centrale dell'ordine Jogye. L'iniziazione dell'androide è stata pensata in un momento d'incertezza per la setta, che si trova a fronteggiare un calo di partecipazione. Oggi solo il 16% dei coreani si identifica come buddista, rispetto al 23% del 2005. L'anno scorso, inoltre, l'ordine Jogye ha ordinato solo 99 nuovi monaci, contro gli oltre 200 di dieci anni prima.
Gabi, il monaco robot che lavora per rilanciare il buddismo presentato a Seul
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