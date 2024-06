G7: venerdì conferenza e manifestazione Contro Forum a Fasano

Savelletri, una frazione del comune di Fasano, in provincia di Brindisi, si prepara al G7 con eliporti e antenne per la telecomunicazioni, prove di volo e campi allestiti dall'Aeronautica Militare, dinanzi a Borgo Egnazia, 08 giugno 2024. /// Savelletri, a hamlet of the municipality of Fasano, in the province of Brindisi, is preparing for the G7 Summit with heliports and telecommunications antennas, flight tests and fields set up by the Italian Air Force, in front of Borgo Egnazia, Italy, 08 June 2024. The G7 Summit will be held in Borgo Egnazia, in the municipality of Fasano in Puglia, from 13 to 15 June 2024. ANSA/ DONATO FASANO