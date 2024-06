G7, sindaco Fasano protesta, 'manca nome città su francobollo'

FASANO, 12 GIU - Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ha scritto una lettera indirizzata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed alla premier Giorgia Meloni, contestando l'assenza di ogni riferimento alla città sul francobollo celebrativo del G7 che inizierà domani a Borgo Egnazia sul litorale dello stesso Comune a nord di Brindisi. Nel francobollo "è riportato il logo della presidenza Italiana del G7 per il 2024, la legenda Borgo Egnazia 13-15 giugno, la scritta Italia e l'indicazione tariffaria B ZONA 3". "Osservo - scrive il primo cittadino - che, rispetto alle precedenti emissioni di francobolli celebrativi in cui è stato valorizzato il nome del luogo ospitante (Taormina, Napoli, L'Aquila, La Maddalena), il francobollo 2024 è completato solamente dalla legenda 'Borgo Egnazia 13-15 giugno' ed è priva di ogni riferimento alla città di Fasano e alla località di Savelletri". "Evidentemente - aggiunge Zaccaria - una rinnovata interpretazione contenutistica dell'annullo filatelico del 2024, di cui si ignorano le ragioni a fondamento, ha indotto l'ideatore a riprodurre esclusivamente il nome della struttura ricettiva ospitante, di indiscussa fama internazionale, a scapito della località di Savelletri che è compresa nel territorio di Fasano". Secondo Zaccaria, "vengono pertanto consegnati alla storia 250mila esemplari di un francobollo in cui il nome della località di Savelletri e della Città di Fasano sono stati pretermessi e, circostanza preoccupante per la verità storica, è stato riprodotto un nome che non trova corrispondenza in alcun Ente di cui si compone la Repubblica italiana". "Chiedo" al presidente della Repubblica, alla presidente del Consiglio, al ministero delle imprese e del Made in Italy, che "si adoperino per l'emissione di un nuovo annullo filatelico e promuovano ogni utile azione affinché, nella descrizione di eventi afferenti alla settima Presidenza italiana del G7, soprattutto di quelli destinati alla divulgazione, sia evidenziato che il luogo di svolgimento della riunione dei leader è la Città di Fasano, località di Savelletri".