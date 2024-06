G7: sindacato polizia,'nave sequestrata, mancano ancora alloggi'

BRINDISI, 12 GIU - "Attenderemo ora gli sviluppi giudiziari di questa vicenda mentre nell'immediato resta da risolvere il problema di alloggiare dignitosamente la parte del personale che è ancora in attesa di diversa sistemazione dopo il vero e proprio sfacelo che si è verificato lunedì. Ma chiediamo naturalmente che sia fatta piena e totale chiarezza su tutti gli aspetti di una vicenda che ha dell'incredibile". Lo afferma Valter Mazzetti, segretario generale Fsp polizia di Stato, dopo il sequestro probatorio disposto dalla procura di Brindisi e notificato dalla Polizia della nave Mykonos Magic, rinominata Goddess of the Night, che avrebbe dovuto ospitare oltre duemila agenti e ufficiali di polizia giudiziaria impiegati nei servizi di ordine e sicurezza per il G7. "Non si è fatta attendere - aggiunge Mazzetti - la reazione dell'Autorità giudiziaria dopo le criticità denunciate. Sulla nave sono saliti anche il questore Giampietro Lionetti, il dirigente della Squadra mobile, Giorgio Grasso, il comandante della Capitaneria di Porto, Luigi Amitrano, per notificare il provvedimento di sequestro firmato dal procuratore di Brindisi, Antonio De Donno. Si procede per inadempimento e frode in contratti di pubbliche forniture considerato, appunto, che a causa dell'inadempimento è venuto a mancare qualcosa di necessario per il servizio pubblico da espletare".