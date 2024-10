G7 Salute: #Notmybody contro "distruzione sanità pubblica"

ANCONA, 10 OTT - Questa mattina, mentre si svolge la seconda giornata di lavori del G7 Salute alla Mole vanvitelliana ad Ancona, si è mobilitata la Campagna NotOnMyBody davanti al Cup dell'azienda sanitaria di Ancona con una manifestazione. Tra le rivendicazioni dei manifestanti, che si sono mossi in corteo interno nell'ampia Sede Crass di viale Cristoforo Colombo, "il superamento dell'emergenza delle liste d'attesa, prestazioni immediate, medicina territoriale potenziata, sistema sanitario efficiente". Perché "le sofferenze di questo territorio hanno la stesse radice di quelle ancora più gravi che attraversano altre parti del mondo". Tra gli striscioni: "Il profitto uccide la salute". Non ci sono stati problemi di ordine pubblico. Nel pomeriggio è prevista un'altra manifestazione in provincia.