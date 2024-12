G7, presto erogati i 50 miliardi di dollari da asset russi

"Il 1 gennaio l'Italia ha assunto la presidenza del G7. Il gruppo, composto da Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Ue, è unito da valori comuni e svolge un ruolo chiave nella difesa della libertà e della democrazia e nell'affrontare le sfide globali". E' quanto si legge nell'account ufficiale su X del G7 a presidenza italiana. Logo dell'evento, e del profilo social, un ulivo con le radici "che si immergono nel mare nostrum" e che ha in cima "7 olive, che rappresentano le 7 nazioni", spiegano dal governo. L'ulivo "collega il mare con la terra, la tradizione delle nostre radici con il futuro, che ramificandosi unisce in modo dinamico e costruttivo il rapporto fra il sud e il nord e la cooperazione tra le nazioni del vertice". X/ G7 ITALY +++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++