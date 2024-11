G7, 'non tollereremo le minacce russe di usare l'atomica'

FIUGGI, 26 NOV - "Condanniamo con la massima fermezza possibile la retorica nucleare irresponsabile e minacciosa della Russia, nonché la sua posizione di intimidazione strategica. Non tollereremo mai le minacce di usare armi nucleari, per non parlare di qualsiasi uso di armi nucleari, da parte della Russia nel contesto della sua guerra di aggressione contro l'Ucraina. Esprimiamo inoltre la nostra più profonda preoccupazione per l'uso di armi chimiche e di agenti antisommossa come metodo di guerra da parte della Russia in Ucraina". Lo si legge in un passaggio della dichiarazione finale del G7 Esteri di Fiuggi.