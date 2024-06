G7: mini-concerto jazz a cena leader con Mattarella

ROMA, 11 GIU - Un mini-concerto jazz accoglierà i leader del G7 al castello Svevo di Brindisi giovedì 13 giugno. Sara' il sassofonista Stefano Di Battista a suonare quattro pezzi con il suo gruppo alla cena dei leader del G7 la sera di giovedì. Si tratta dell'unico appuntamento del G7 al quale prenderà parte il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dalle 18 circa, il capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, accoglierà insieme alla premier Giorgia Meloni i capi di Stato che raggiungeranno la Puglia per l'evento. La cena si terra' a porte chiuse in una sala del piano nobile del castello. Ci sarà un breve discorso del capo dello Stato prima della cena ufficiale. Dal giorno dopo i leader del G7 si trasferiranno a Borgo Egnazia per la due giorni di colloqui presieduti dalla premier Giorgia Meloni.