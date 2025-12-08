Giornale di Brescia
G7 finanze, pronti ad aumentare la pressione su Mosca

WASHINGTON, 08 DIC - I ministri delle finanze del G7, riuniti virtualmente in Canada, in una dichiarazione congiunta si sono detti "pronti ad aumentare la pressione sulla Russia qualora i colloqui di pace fallissero". "Abbiamo concordato - prosegue il testo - sull' importanza di mantenere l'Ucraina al centro dell'agenda del G7 durante la prossima presidenza francese del G7. Abbiamo concordato sull'importanza di rafforzare il coordinamento del G7 con i partner internazionali e continueremo a potenziare la nostra sicurezza e resilienza collettiva".

