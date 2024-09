G7 Esteri a Fiuggi, sopralluogo del capo delegazione Lener

FIUGGI, 23 SET - In vista della riunione del G7 prevista a Fiuggi per fine novembre con i ministri degli Esteri dei sette Paesi più industrializzati, il sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini questa mattina ha ricevuto il ministro plenipotenziario Nicola Lener, capo delegazione della presidenza italiana del G7 che ha effettuato un sopralluogo in città. Con il diplomatico c'erano l'ufficio di gabinetto del ministro degli Esteri Antonio Tajani, il questore di Frosinone Pietro Morelli, il comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri. La delegazione ministeriale ha visitato il nuovo Palazzo dei Congressi e la fonte Bonifacio VIII a Fiuggi fonte. Successivamente è stata accolta nella sede comunale. A colpire maggiormente tutta la delegazione sono stati il teatro comunale, la scalinata posteriore e l'ex Grand Hotel ora sede dell'istituto Alberghiero. È in queste strutture che si svolgeranno gli eventi del G7 di Fiuggi il 25 e 26 novembre. A questo sopralluogo ne seguiranno altri per mettere a punto nel dettaglio il programma e garantire che tutto avvenga con una organizzazione dettagliata e nella massima sicurezza.