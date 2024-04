G7: ambientalisti su un tetto vicino a hotel delle delegazioni

TORINO, 29 APR - Nuovo blitz degli attivisti di Extinction Rebellion a Torino per protesta contro il G7. Un gruppetto è salito sul tetto della facoltà universitaria di Biologia che si affaccia su piazza Carlo Emanuele II, meglio conosciuta come piazza 'Carlina', dove si trova uno degli alberghi che ospitano le delegazioni che partecipano al summit internazionale in corso a Venaria Reale. La piazza è in gran parte inaccessibile e le attività commerciali sono state sospese. Sul tetto della sede universitaria gli attivisti hanno esposto uno striscione con la scritta 'The king is nake, G7 is a scam' (Il re è nudo, il G7 è una presa in giro'. È la quarta azione di questi giorni di Extinction Rebellion tra Torino e Venaria: gli attivisti hanno già manifestato nel cortile delle Gallerie d'Italia, nell'atrio del grattacielo Intesa Sanpaolo, nel centro di Torino, e ieri a Venaria.