Furto nella stanza d'albergo del milanista Füllkrug, spariti gioielli e orologi

MILANO, 17 GEN - Dei ladri si sono introdotti, probabilmente la notte scorsa, nella stanza dell'albergo di via Masaccio a Milano dove alloggia temporaneamente l'attaccante del Milan Nicolas Füllkrug. Hanno forzato la cassaforte e hanno preso orologi e gioielli del valore di circa 500mila euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante e della Scientifica della Questura di Milano. Il calciatore si è accorto del furto stamani rientrando nella stanza.

