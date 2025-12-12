Furto nel garage della famiglia di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex

NAPOLI, 12 DIC - Furto stanotte nel garage dei genitori di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola, in provincia di Napoli, dal fidanzato 19enne Alessio Tucci. I ladri hanno portato via gli attrezzi di lavoro del padre della giovanissima vittima di femminicidio ma non la vettura nella quale c'erano anche le chiavi d'accensione. Nel garage la famiglia aveva riposto anche gli striscioni e i manifesti utilizzati per le iniziative in ricordo dalla ragazza.