Furto in cattedrale a Lamezia, rubata corona d'argento da una immagine sacra

LAMEZIA TERME, 29 GEN - Furto stamane all'interno della cattedrale di Lamezia Terme dove ignoti hanno sottratto una corona d'argento, opera di Gerardo Sacco, applicata in rilievo sull'immagine del Bambino Gesù in un dipinto con la Madonna, lasciando visibili segni che hanno danneggiato l'opera e privando il quadro di un elemento simbolico fondamentale della composizione originale. I ladri, evidentemente disturbati, non sono riusciti a rubare l'altra corona in rilievo sull'immagine della Madonna. Un gesto deprecabile che ha amareggiato non poco il parroco del duomo cittadino, la chiesa più importante di Lamezia, don Giancarlo Leone. "Un gesto che non si può commentare, oltre che per il luogo in cui è avvenuto e per l'importante valore della corona, anche per il danno e lo sfregio arrecato al quadro. La chiesa era aperta fin dalle 7:30 come ogni mattina, è stato un fedele che mi ha avvisato. Spero che chiunque sia stato si ravveda", ha detto il sacerdote.

