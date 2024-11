Furto da centomila euro in un laboratorio orafo

Il fermo immagine del video diffuso dalla Polizia di Stato il 15 ottobre 2019 mostra i ladri in azione, ripresi dalle telecamere di sorveglianza della farmacia. Due uomini di 40 e 48 anni sono stati arrestati dalla squadra mobile della polizia, in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere, con l'accusa di essere gli autori di un furto messo a segno nella notte tra il 30 e il 31 dicembre scorsi nella farmacia comunale del centro commerciale di viale Gramsci a Sesto Fiorentino (Firenze). I due sono stati incastrati da un'impronta digitale e dalle tracce di Dna trovate nel negozio nel corso del sopralluogo della polizia scientifica. ANSA/ UFFICIO STAMPA POLIZIA DI STATO +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++