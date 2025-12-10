Furti nelle boutique al centro di Roma, riconsegnate le borse a Valentino e Vuitton

ROMA, 10 DIC - Riconsegnate dai carabinieri alle boutique Valentino e Louis Vuitton le borse rubate in due maxi furti avvenuti al centro di Roma e recuperate nel corso delle perquisizioni. Nella sede del Comando provinciale di Roma, i carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina, su delega della Procura, hanno riconsegnato ai rappresentanti dei rispettivi brand, le borse recuperate nel corso di perquisizioni scattate nell'ambito delle indagini sui furti avvenuti l'8 agosto a piazza Mignanelli da Valentino e il 17 novembre nella boutique Louis Vuitton di via dei Condotti. Per Louis Vuitton era presente la store manager di via dei Condotti, Flavia Giugliano, e per Valentino era presente l'HSE & Sustainability Director del brand, Nicola Gaverina. Coordinati dai magistrati del Dipartimento Criminalità diffusa e grave della Procura di Roma, partendo dal primo furto in piazza Mignanelli, i militari hanno individuato dove era stata nascosta la refurtiva. A fine novembre sono state ritrovate e sequestrate 137 borse e un paio di scarpe Louis Vuitton dei 140 pezzi rubati il 17 novembre e 29 borse Valentino delle 74 rubate l'8 agosto scorso, per un valore complessivo di quasi 400.000 euro. Recuperati anche gli abiti indossati durante i 'colpi' e ripresi dai sistemi di video-sorveglianza, una fiamma ossidrica, un disturbatore di frequenze, vari attrezzi da scasso, cellulari e altri strumenti informatici utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle responsabilità.