Furgone tampona camion in A13 nel Ferrarese, un morto e code

FERRARA, 21 GEN - È un incidente mortale quello che si è verificato questa mattina poco dopo le 6 sull'autostrada A13 Bologna-Padova nei pressi del casello di Ferrara Nord. Nello schianto ha perso la vita un autotrasportatore di 66 anni di origini straniere. La vittima era alla guida di un furgone e, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe tamponato un camion che procedeva davanti a sé in direzione Bologna. Sul posto gli operatori sanitari, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale per i rilievi e la gestione del traffico. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare. Si sono formati diversi chilometri di coda, almeno nove. Per chi proviene da Padova e procede verso Bologna è consigliato uscire a Villamarzana.