Furgone si schianta contro barriera a Washington, chiusa area Casa Bianca

WASHINGTON, 11 MAR - Un furgone si è schiantato contro una barriera di sicurezza vicino alla Casa Bianca nella prima mattinata, ha riferito la polizia, costringendo alla chiusura dell'area nel centro di Washington durante l'ora di punta del mattino. La polizia non ha rilasciato immediatamente informazioni sul conducente del veicolo che si è schiantato contro un cancello di Lafayette Square, appena a nord della Casa Bianca e solitamente affollato di turisti e impiegati. Washington è stata sottoposta a misure di sicurezza rafforzate a causa della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran.