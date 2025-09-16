Giornale di Brescia
Furgone investe e ferisce operaio in un cantiere sulla E45

AA

PERUGIA, 16 SET - Un operaio di un cantiere stradale è rimasto ferito, dopo essere stato investito da un furgone sulla E45, in provincia di Terni, tra gli svincoli di Acquasparta e Montecastrilli. Secondo quanto si è appreso, l'uomo, dipendente di una ditta in subappalto, non è in gravi condizioni. Nel tratto interessato - riferisce l'Anas - è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Terni. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Per cause in corso di accertamento, il furgone ha invaso un'area di cantiere dove ha travolto l'operaio. Secondo quanto riferito dalla polizia stradale, intervenuta sul posto, non ci sono altri feriti.

Argomenti
PERUGIA

