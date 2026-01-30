Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Furgiuele, Salvini sapeva della mia iniziativa e non si dissocia

AA

ROMA, 30 GEN - "Matteo Salvini era al corrente che io facevo questa iniziativa e sicuramente non si dissocia". Lo ha detto ai giornalisti il deputato leghista Domenico Furgiuele davanti a Montecitorio, a pochi metri dal comitato Remigrazione e riconquista che sta manifestando dopo la sospensione della conferenza stampa alla Camera. Intanto, gli esponenti del comitato Remigrazione e riconquista stanno entrando alla Camera, dall'ingresso laterale di via della Missione, insieme al deputato leghista Domenico Furgiuele: "entrano insieme a me, sono sotto la mia responsabilità", ha sottolineato il deputato della Lega.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario