Furgiuele, Salvini sapeva della mia iniziativa e non si dissocia

ROMA, 30 GEN - "Matteo Salvini era al corrente che io facevo questa iniziativa e sicuramente non si dissocia". Lo ha detto ai giornalisti il deputato leghista Domenico Furgiuele davanti a Montecitorio, a pochi metri dal comitato Remigrazione e riconquista che sta manifestando dopo la sospensione della conferenza stampa alla Camera. Intanto, gli esponenti del comitato Remigrazione e riconquista stanno entrando alla Camera, dall'ingresso laterale di via della Missione, insieme al deputato leghista Domenico Furgiuele: "entrano insieme a me, sono sotto la mia responsabilità", ha sottolineato il deputato della Lega.