Furgiuele, Fontana fa il suo mestiere, non mi piego a sinistra

ROMA, 29 GEN - "Il presidente della Camera fa il suo mestiere, non mi ha mai fatto sconti, è mio amico e, in passato, mi ha anche dato dei giorni di sospensione. Ribadisco che questa è una mia iniziativa: quella di ascoltare dei cittadini. Non mi piegherò a un centrosinistra che si riempie la bocca di democrazia salvo poi spaventarsi di fronte alle iniziative dei cittadini". Così Domenico Furgiuele interpellato telefonicamente dopo l'intervento del presidente della Camera sulla conferenza stampa di domani sulla remigrazione. Quindi la conferenza si fa? "Si".