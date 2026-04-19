Fuoriuscita di sostanza da container porto Pra', interviengono Vigili fuoco

GENOVA, 19 APR - I vigili del fuoco stanno intervenendo nel terminal Psa di Pra' a causa della fuoriuscita di una sostanza da un container caricato su una nave cargo. I Vigili del Fuoco hanno concordato con il chimico del porto l'inertizzazione del container prima che venga sbarcato. Sul posto la squadra specializzata in rischio di natura nucleare, chimico, radiologico e biologico - Nbcr.