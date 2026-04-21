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Fuori pericolo il bimbo di due anni caduto dal secondo piano

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TORINO, 21 APR - Uscirà oggi dal reparto rianimazione e sarà ricoverato in un reparto di degenza il bimbo di due anni e mezzo precipitato domenica scorsa dal secondo piano di un palazzo a Cuorgnè, nel Torinese. Il piccolo, che ha riportato un politrauma, si trova all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove i medici si apprestano a sciogliere la prognosi. Domenica sera il bimbo era riuscito a sfuggire all'attenzione della madre, che era in casa con lui. Quindi, utilizzando un rialzo, forse uno sgabello, si era sporto verso l'esterno - probabilmente da un balcone - per poi cadere per circa tre metri. Ad attutirne l'impatto erano stati i fili di uno stendibiancheria. Gli accertamenti sull'accaduto sono affidati ai carabinieri. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, il 118 di Azienda Zero.

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