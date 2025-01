Fuoco in una cella, due detenuti feriti a Modena, uno grave

BOLOGNA, 16 GEN - Due detenuti stranieri, ristretti nel carcere di Modena, avrebbero appiccato il fuoco in una cella. I due sono stati estratti dall'intervento degli agenti della polizia penitenziaria: uno, 25enne, è stato portato in ospedale a Baggiovara e poi trasferito al centro ustionati di Parma in gravi condizioni, prognosi riservata. L'altro avrebbe ferite di media gravità ed è stato portato dal 118 al policlinico. Al pronto soccorso anche nove poliziotti penitenziari, per una lieve intossicazione. Nell'ultimo periodo nel penitenziario modenese sono morti tre detenuti in 20 giorni.