Funzionario Hezbollah, dopo il raid di Israele l'unica scelta è la resistenza

(ANSA-AFP) - BEIRUT, 21 FEB - Il funzionario di Hezbollah Mahmud Qamati ha dichiarato che l'unica scelta del gruppo è la "resistenza", dopo che un attacco israeliano nel Libano orientale ha ucciso ieri otto dei suoi combattenti. "Quello che è successo ieri nella Bekaa è un nuovo massacro e una nuova aggressione, che supera tutti i precedenti livelli di aggressione contro il Libano", ha dichiarato Qamati in un discorso trasmesso dalla rete Al-Manar di Hezbollah durante una protesta a Beirut. "Quale opzione ci rimane per difendere noi stessi e il nostro Paese? Quale opzione abbiamo oltre alla resistenza? Non abbiamo più alcuna altra opzione". (ANSA-AFP).

