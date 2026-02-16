Giornale di Brescia
Funzionario del ministero pestato a Roma, altri due arresti

ROMA, 16 FEB - Altri due arresti per il pestaggio di un funzionario del ministero delle Imprese e del made in Italy avvenuto a metà gennaio nei pressi della stazione Termini a Roma. La polizia ha eseguito altre due misure cautelari in carcere per tentato omicidio. Si tratta di due cittadini tunisini: uno si trova già in carcere per altri motivi, mentre l'altro è stato fermato dalle squadre mobili di Roma e Perugia nel capoluogo umbro.

ROMA

