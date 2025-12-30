Giornale di Brescia
Funivia Macugnaga, cento persone bloccate al Passo del Moro

TORINO, 30 DIC - Sono un centinaio, 94 turisti e cinque lavoratori, le persone attualmente bloccate nella zona del Passo Moro, a circa 2800 metri di quota, nel territorio comunale di Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola) dopo l'incidente avvenuto intorno alle 11.25 quando una cabina non si è fermata nel punto previsto urtando la barriera della stazione di arrivo, causando il lieve ferimento di tre passeggeri che sono già stati evacuati, secondo quanto riferito dai soccorritori. Le piste da sci sono state chiuse e l'impianto di risalita è stato fermato. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. L'impianto di risalita, costruito nel 1962, all'inizio del 2023 ha subito la revisione generale con sostituzione di motori, pulegge e cabine. I lavori costarono due milioni di euro, di cui 1,8 milioni finanziati dalla Regione Piemonte e 200mila euro dal Comune di Macugnaga.

